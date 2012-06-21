Суми стали першим і поки що єдиним містом в Україні, яке отримало сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері вимогам міжнародного стандарту.
Відповідний документ міському голові Олександру Лисенку, а саме – сертифікат ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту», вручив представник німецької компанії TÜV SÜD з представництвом в Україні Павло Петрик.
На початку цього року департамент фінансів, економіки та інвестицій, управління освіти і науки та заклади галузі «Освіта» демонстрували аудиторам німецької компанії TÜV SÜD з представництвом в Україні систему організації управління енергетичними ресурсами на рівні виконавчих органів, галузі та безпосередньо будівель закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
Аудитори високо оцінили здійснювану роботу після грунтовної комплексної перевірки системи енергетичного менеджменту обласного центру.
Міжнародний стандарт ґрунтується на методології постійного поліпшення «Плануй-Впроваджуй-Перевіряй-Дій» (цикл Демінга), що дозволяє впроваджувати енергетичний менеджмент в щоденну діяльність установи, підприємства чи організації. Сертифікат є візитною карткою міста та створює сприятливий імідж його соціально-культурної сфери як серед містян, так і для потенційних інвесторів.
Зовнішній аудит та сертифікація системи менеджменту проведено за сприяння проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».