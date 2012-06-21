Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Тринадцятирічний учень із Сум Михайло Грищенко більш як 5 років захоплюється фотографуванням і мріє стати професійним майстром об’єктива. А щоб задум став реальністю, наполегливо освоює ази майбутньої професії.
Як повідомив сайт «Сумські дебати», одним із практичних виявів такого навчання став нещодавно започаткований Михайлом та його татом проєкт «Старосільці», героями якого стали ветерани праці із Старого Села під Сумами, де мешкала його бабуся. Спершу планували фотографувати лише ветеранів Другої світової війни, однак згодом визначили інший віковий ценз — від 75 років і старші.
Виконані роботи приємно вражають як професійним підходом, так і розмаїттям людських доль і характерів. Тут і ковалі, і народні майстрині, і представники інших видів ремесла, яких об’єктив зафіксував за роботою. Це — неповторне полотно життів селян Старого Села, яке і справді є одним із найстаріших на Сумщині.
Михайло планує влаштувати виставку світлин у місцевій бібліотеці, а якщо вони здобудуть схвалення і підтримку, то й в обласній універсальній науковій бібліотеці. А щодо її героїв, то у планах юного фотографа розширити географічні рамки і попрацювати у сусідніх населених пунктах, де мешкають ветерани праці.