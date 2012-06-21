Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Представника Сумщини Дениса Гончарова добре знають як одного з провідних українських спортсменів-гирьовиків та в пауерліфтингу. За виняткову фізичну силу його часто порівнюють із легендарним Іваном Піддубним. І в цьому немає перебільшення. Станом на сьогодні він є автором 28 особистих рекордів, з яких 16 як гирьовика, решта – пауерліфтингіста.

Ось і цими днями, як повідомило Суспільне. Суми., Денис установив відразу три національних рекорди, зокрема, піднявши обома руками гирю вагою 104,6 кілограма. І це при тому, що вага Дениса — 67 кілограмів. До того ж спортсмен почергово однією рукою підіймає гирі вагою понад 68 і 71 кілограм.

За словами Віталія Хочина, який очолює Сумську обласну асоціацію гирьовиків, рекорди Дениса — унікальні. Такими фізичними даними володіли лише окремі славетні попередники, в тому числі Іван Піддубний.

Зараз Денис Гончаров готується до встановлення нового рекорду — однією рукою підняти гирю вагою 75 кілограмів.