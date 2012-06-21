На базі Сумської школи №1 пройшла традиційна міська олімпіада з англійської мови серед учнів 4-их класів, під час якої вони демонстрували знання не лише мови, а й історії та сьогодення Великої Британії.
Почесний гість олімпіади волонтер Корпусу Миру Бен Стюарт привітав юних шанувальників англійської та побажав їм подальшого самовдосконалення в усіх сферах життєдіяльності.
Нинішнього року грамоти і сувеніри від британської королеви Єлизавети II одержали 11 школярів, а переможцем стала представниця десятої школи Катерина Соловей.
Міська олімпіада проходить уже восьмий рік поспіль і стала чудовим майданчиком для вивчення і вдосконалення знань з англійської мови. На переконання освітян, батьків та учнів, це значно допомагає сьогоднішній молоді здобувати відповідну освіту і знаходити своє місце в житті.