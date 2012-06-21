Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Десять років тому при Сумській обласній службі зайнятості запрацював центр професійно-технічної освіти, який став справжнім помічником для тисяч безробітних не тільки Сумської, а й низки інших областей – Черкаської, Житомирської, Луганської, Чернігівської та інших. За цей час тут пройшли навчання 30 тисяч громадян, які опановували такі професії і спеціальності як кухар, зварник пластмас, бджоляр, продавець, електрогазозварник та інші. Випускники знайшли не тільки роботу, а й місце в житті.
Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, зараз центр неухильно зміцнює матеріально-технічну базу, запроваджує різні форми навчання, готує висококваліфіковані кадри, зокрема на замовлення роботодавців, за 12-ма спеціальностями.
Гордістю служби зайнятості став Центр сприяння розвитку ОТГ в селі Хоружівка Недригайлівського району, де готують фахівців із садівництва, бджільництва, зеленого туризму та інших.
До слова, загалом в Україні функціонують 11 таких центрів, де пропонують навчання за 60-ма робітничими професіями.