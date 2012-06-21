Британські супермаркети розпочали дотримуватися побажань екологічно-свідомих покупців і запустили кампанію з продажу «оголених» фруктів, овочів та інших продуктів. Що, насправді, означає їх продаж без упаковок.
Такі кампанії вже давно підтримують рітейлери в Новій Зеландії і Південній Африці. Тепер до них приєдналися супермаркети Великобританії, в яких до цих пір навіть банани продавали в пластикових упаковках.
Наприклад, лондонський підрозділ мережі супермаркетів Budgens вже звільнив від упаковок більш ніж 2300 продуктів з 14 000.
Повідомляється, що 10 найбільших продуктових мереж країни щорічно виробляють 810 000 тон одноразових пластикових упаковок. Причому пакети в цю кількість не входять. Пластик дуже довго розкладається і в таких обсягах становить велику загрозу для планети.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»