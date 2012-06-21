Військовослужбовець одного з добровольчих батальйонів директор благодійного фонду «Зірки надії» Аліна Косовська, яка останніми роками живе у прифронтовій Авдіївці на Донеччині, взялася реалізовувати дещо незвичний проект. Виникла ідея привернути увагу до людей і подій у зоні бойових дій ще й через аматорську творчість — виготовлення сувенірів із відстріляних гільз чи інших використаних боєприпасів. Приміром, обрізані гільзи патронів та снарядів зусиллями волонтерів і добровольців на передовій перетворюються на підставки для олівців чи вази для квітів. Згадані сувеніри неодноразово демонстрували на різноманітних виставках та ярмарках, а віднедавна фонд «Зірки надії» розпочав продаж цієї продукції через соціальні мережі і відкритий інтернет-магазин, де можна навіть зробити замовлення на ексклюзивну річ. Виручені від реалізації військових сувенірів кошти йдуть на реалізацію інших благодійних програм і подальший розвиток проекту з перетворення металу війни на витвори не зовсім звичного мистецтва.