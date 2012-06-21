Колективне звернення жителів села Свистунівка змусило зібрати спеціальне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Сватівській райдержадміністрації. Селяни скаржаться, що дикі тварини, котрі заходять на територію населеного пункту, завдають шкоди їхнім господарствам. Ситуація, коли через бойові дії на Луганщині заборонене полювання, позначилася на житті диких тварин: на узбіччях доріг можна часто спостерігати фазанів, а у Міловському районі — бабаків. І це вже тут нікого не дивує.
Як повідомляє пресслужба Сватівської РДА, державному підприємству «Сватівське лісомисливське господарство» рекомендовано звернутися до Луганського обласного управління лісомисливського господарства для отримання дозволу на відстріл дикого кабана на території району.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»