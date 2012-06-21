На Свеському насосному заводі Сумської області введено в дію автоматичну формувальну лінію з випуску холодно-твердих сумішей британського виробництва. За повідомленням пресслужби «Аурум Групп», до складу якої входить підприємство, в неї інвестовано 30 мільйонів гривень, завдяки яким заводчани підвищать якість продукції, розширять номенклатуру литих деталей та комплектуючих для вантажних залізничних вагонів. Нині продукція свеського заводу добре відома в різних куточках України та за кордоном у таких галузях, як металургійна, харчова, нафтодобувна, нафтопереробна, вуглевидобувна та інших. Загалом номенклатура виробів налічує понад 200 позицій, а завод поступово нарощує обсяги й ефективність виробництва. Порівняно із 2017-м у 2018-му чистий прибуток зріс у 3,5 раза до 3,82 мільйона гривень. До складу групи входить близько півтори тисячі фахівців, а річний оборот перевищує півтора мільярда гривень. Група інвестує кошти в агропромисловий сектор і нерухомість.
РИНОК