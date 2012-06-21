У січні-лютому Україна імпортувала майже тисячу тонн свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней. Такі дані митної статистики оприлюднила Державна фіскальна служба України. В Асоціації «Свинарі України» повідомляють, що такі обсяги більш ніж вдвічі перевищують імпорт аналогічного періоду 2017 року. Головними постачальниками, крім традиційних Польщі та Данії, стала й Канада.
Водночас відбулося триразове скорочення поставок української свинини на зовнішні ринки. Головним покупцем виявився Гонконг (понад 57%), тоді як колишній покупець, Грузія, помітно втратив інтерес до нашої продукції. Поставки туди скоротилися на 38% у натуральному виразі або на третину валютного еквіваленту.
Щоправда, там запевняють, що зовсім без власної свинини Україна не залишиться: мовляв, скорочення обсягів вирощування свиней збавило темпи. У вересні 2017 року порівняно з вереснем 2016-го промислове поголів’я зменшилося на 10,4%, тоді як в березні 2018 року порівняно з березнем 2017-го — на 5,4%. Але все одно за падінням поголів’я зменшується і забій. Так, за перші два місяці 2018-го на забій надійшло 75,2 тис. т свиней, що на 12% менше ніж у січні-лютому 2017-го. Зокрема, бійні та м’ясокомбінати за зиму 2018- го забили менше 700 тис. голів. Це на 87,5 тисяч менше ніж роком раніше.
Крім цього, середня жива маса реалізації товарного поголів’я на забій на кілограм поступається показнику аналогічного періоду 2017-го і в середньому по Україні становить 108 кг на голову, зазначають аналітики АСУ. Це означає, що на забій відправляють менш вгодованих свиней, що навряд чи можна вважати позитивним моментом.
Щоправда, є привід для оптимізму, вважають аналітики АСУ. Майже уп’ятеро зріст імпорт до нас племінного поголів’я свиней – тобто, господарства нарощують потенціал для подальшого розвитку. Так само правда і щодо імпорту племінних та товарних свиней з Європи. Тільки за четвертий квартал 2017 року було імпортовано 5 тис. голів, тоді як за три попередніх квартали – менше 3 тис. За січень-лютий 2018-го імпорт вже сягнув майже 2 тис. голів і, скоріш за все, зростатиме й далі. У секторі особистих господарств ситуація гірша. На початок березня падіння поголів’я оцінюється в 10%.
Та все одно швидкого приросту поголів’я найближчим часом очікувати не варто, вважає аналітик ФАО (Організація ООН з питань сільського господарства і продовольства) Андрій Панкратов. Головним чином, тому, що інвестиційна привабливість цього сектору все ще невисока, як через специфічні причини (АЧС), так і через загальні негативні очікування в усіх сферах економіки. Так що навіть у разі, коли до кінця року вдасться компенсувати нестачу поголів’я, то на забій його відправляти буде явно зарано.
Крім того, ми говоримо про підприємства, а 45% всього поголів’я свиней України – у господарствах населення, а там падіння поголів’я лише посилюється. Згадані 10% – це 300 тисяч голів! Отже, зауважує Андрій Панкратов, виробництво свинини цього року впаде, і немало, на 6%, що означатиме високі ціни, імпорт і продовження зміни структури споживання м’яса на користь відносно дешевшої курятини.