Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який відбувся на полях 80­ї сесії ГА ООН, і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну Асамблею. Наша країна розраховує, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала росія. Україна представить проєкт резолюції цього року. Триває робота із країнами, щоб забезпечити підтримку.

Також ішлося про ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Президент наголосив, що зараз там найдовший блекаут — станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Глава держави акцентував, що Україна розраховує на відповідне реагування.

Окремо йшлося про ситуацію в Газі та ініціативу Президента США Дональда Трампа, спрямовану на встановлення миру. Володимир Зеленський зазначив, що це сильна ініціатива й Україна готова зробити свій внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали, повідомляє Офіс Президента.