Відучора офіційно припинено чинність договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності (ДРСМД) між США та Росією. США вийшли з цієї угоди, оскільки РФ давно порушувала взяті на себе зобов’язання. Уперше США звинуватили Росію в порушенні договору ще в 2014 році. Держсекретар США Майк Помпео оголосив про припинення участі США в договорі, бо 2 лютого закінчився термін ультиматуму, який США пред’явили Росії ще 4 грудня 2018 року. Сполучені Штати пообіцяли вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання зобов’язань протягом 60 днів.
Напередодні Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що разом із цією угодою світ втрачає «безцінний запобіжник від ядерної війни», повідомляє Укрінформ. Адже ця угода разом із угодою СНО-3 (або «Новий START») про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією та США були двома ключовими документами, які контролювали таке озброєння двох найбільших ядерних держав.
Цю історичну угоду підписали 1987 року радянський генсек Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган.