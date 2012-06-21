Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ім’я фотографа Едуарда Баранова добре відоме не тільки у поліському Ямполі на Сумщині, а й далеко за його межами. Адже фотомайстер належить до митців, які вбачають у світлинах не просто зафіксовані миті із життя, а особливе мистецтво, покликане виховувати, співпереживати, передавати духовні скарби з минулого у майбутнє.
Як повідомив сайт yampil.info, свого часу Едуард започаткував проєкт «Без людей», у межах якого підготував серію світлин про села, що назавжди щезнули з мапи району. Глядачі, які ознайомилися з цими роботами, наголошують на їх особливій духовній цінності, адже таким чином автор упорядкував особливий літопис сільського життя.
А цими днями Едуард презентував нову виставку із світлин, на яких зафіксував відомих і шанованих земляків. За його словами, ці люди своєю щоденною працею заслужили на повагу і мають назавжди залишитися в історичному літописі Ямпільського району.
Серед героїв виставки — відомий краєзнавець, історик Валерій Авдасьов з Воздвиженського, юна майстриня бісерних картин Влада Мацак та молодий художник Серафим Бойко (село Білиця), ветеран гончарної справи із Шатрищів Григорій Негода, дослідниця фольклору Ірина Кармазіна із Антонівки, учасниці гуртів художньої самодіяльності «Забава» та «Калинонька» (відповідно села Орлівка та Антонівка) та багато інших. За кожним із них — своя творча і трудова біографія, власний внесок у розвиток рідного краю.