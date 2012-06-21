Жителям селища Гришківці у передмісті Бердичева пощастило з малою батьківщиною, бо близькість до великого адміністративно-промислового центру — завжди велика перевага. Надто коли через рідний населений пункт проходить міжнародна автодорога Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський.
Однак попри належно облаштовані нерегульовані пішохідні переходи, жителі селища постійно мали проблеми із безпечним перетином автошляху із жвавим рухом. Тут регулярно травмували пішоходів, інколи з летальними наслідками, постійно фіксували ДТП під час виїзду автомобілів із другорядних доріг на головну та її перетину. Проте численних прохань жителів Гришківців встановити тут вкрай потрібні світлофори ще довго не чули, якби не децентралізація.
Завдяки кардинальній зміні фінансових і правових можливостей ОТГ отримала змогу замовити майже за 100 тисяч гривень проєкт облаштування 18 світлофорів, вісім з яких суто пішохідні, а решта поєднують функції регулювання руху автотранспорту і перетину проїзної частини доріг людьми. Весь комплекс робіт разом зі зміною дорожньої розмітки і встановленням нових знаків на під’їзді до регульованих перехресть, згідно з підсумками державних закупівель, коштував 843 тисячі гривень. Ці видатки профінансовано в межах Державної програми з підвищення рівня безпеки дорожнього руху, на яку спрямовують 5% надходжень до Державного дорожнього фонду.
Отож майже два десятки вже встановлених світлофорів, які убезпечать жителів Гришківців від біди на дорозі, а водіїв — від аварій, — плоди відразу двох масштабних реформ: із децентралізації влади та з упровадження нової системи фінансування ремонту й утримання автошляхів. Нині ще триває тестування нової техніки, яка вже найближчими днями запрацює у штатному режимі, показуючи, як мрія стає реальністю.