Перша «ракетка» України Еліна Світоліна пробилася до четвертого кола заключного в сезоні турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) із загальним призовим фондом 50,4 мяльйона доларів США.
У третьому раунді змагань посіяна під 5-м номером Світоліна перемогла в українському дербі Даяну Ястремську (32) – 6:2, 6:0, повідомляє Укрінформ.
За вихід до чвертьфіналу турніру Світоліна зустрінеться з 10-м номером «посіву» американкою Медісон Кіз, яка в свою чергу взяла гору над своєю співвітчизницею Софією Кенін (20) – 6:3, 7:5.
US Open-2019 завершиться 8 вересня 2019 року.