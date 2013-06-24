Міністр енергетики Світлана Гринчук провела зустріч з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Робертом Сомом.
Сторони домовилися активізувати співпрацю за такими напрямами: залучення фінансування для закупівлі обладнання, необхідного для оперативного реагування на пошкодження, спричинені російськими атаками; розвиток відновлюваних джерел енергії та розподіленої генерації, зокрема шляхом залучення грантів та інвестицій; поглиблення співпраці в галузі ядерної енергетики, зокрема досліджень та інноваційних рішень; продовження реалізації проєкту Re-Power, що передбачає закупівлю обладнання, будівництво захисних споруд та розвиток розподіленої генерації; втілення нового проєкту Світового банку та ПрАТ «Укргідроенерго», спрямованого на підвищення гнучкості енергосистеми, розвиток накопичувачів енергії та підтримку декарбонізації; подальше впровадження реформ у секторі зокрема європейської інтеграції, вдосконалення корпоративного управління та створення сприятливих умов для розвитку відновлюваної енергетики, повідомляє Міненерго.