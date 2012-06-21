Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, в системі ProZorro оголосили перший тендер для проектів, що втілюються за кошти Світового банку. Тепер закупівлі відбуватимуться відкрито та їхній хід можна буде проконтролювати з моменту оголошення тендеру до підписання договору з переможцем.
Нагадаємо, що у серпні 2017 року Світовий банк завершив перевірку функціоналу ProZorro. Аналіз показав, що система відповідає загальноприйнятим вимогам багатосторонніх банків розвитку (multilateral development bank) щодо проведення електронних закупівель з використанням механізмів електронних реверсивних аукціонів. У результаті проведеної оцінки Світовий банк надав позитивний висновок щодо використання ProZorro за методами закупівель «Закупівлі у вільній торгівлі» та «Національні конкурсні торги».
«Для нас честь, що поважні міжнародні організації готові замість власних процедур використовувати українські національні процедури. Кілька років тому ця новина могла б здатися жартом, але сьогодні перші закупівлі для проектів Світового банку вже у ProZorro. Ми будемо дуже раді, якщо інші міжнародні організації та донори висловлять бажання закуповувати онлайн через систему. Я впевнений, що це тільки полегшить їх життя», – зазначив з цього приводу перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.
Міжнародні фінансові організації, включаючи Світовий банк, виділяють значні кошти на придбання товарів, послуг та робіт в рамках проектів, які вони фінансують в Україні. Деякі з цих закупівель відображаються на порталі prozorro.gov.ua в розділі «Новини», але через систему ProZorro до сьогодні вони не проводилися. Світовий банк виділяє гроші конкретним замовникам, наприклад міським чи обласним радам, тому цілком зрозуміле бажання обирати переможців тендерів прозоро і з максимальною конкуренцією.
Кошти міжнародних донорів виділяються на ремонти доріг, закупівлі медичного обладнання тощо, але оскільки тендери не публічні, бізнесу важко їх знайти. З переходом цих закупівель у систему ProZorro зросте не лише прозорість і можливість контролю, але й конкуренція, адже на порталі є зручний пошук актуальних тендерів за галузями. До того ж, вже зареєстровані в системі учасники мають налаштування повідомлень про актуальні тендери, тобто вони отримуватимуть повідомлення про закупівлі в їхній галузі і зможуть взяти в них участь.
Окрім зрозумілого та прозорого процесу закупівлі та підвищення конкуренції, експерти Світового банку відзначили переваги модулю бізнесу аналітики bi.prozorro.org, в якому можна не лише подивитися статистику, але й підготувати різноманітні аналітичні звіти. Крім цього, перевагою вважається також можливість спілкування між учасниками та замовником в режимі онлайн чату протягом періоду уточнень. Наразі потенційні учасники поки що вимушені ставити запитання в листах-запитах і отримувати відповідь у такий самий спосіб. Це ускладнює процес спілкування, робить його довшим і позбавляє можливості моніторингу діалогу з боку міжнародної організації.