Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Відтепер у десяти навчальних закладах, які уклали ЕСКО-договори із інвесторами на загальну суму майже 9 мільйонів гривень, взимку має суттєво виправитися ситуація із дотриманням санітарного температурного режиму.
Наразі, за словами вчителів та батьків, особливо зимно взимку у спортивних залах шкіл – тут температура часто-густо не вище за 16 градусів. А ЕСКО-договори – це коли інвестор за свої гроші робить термомодернізацію в державних закладах, а ті сплачують за послугу не ЖЕКу, а саме цьому інвестору, і мають право домагатися якісної послуги.
«Усі десять об'єктів були відібрані в результаті енергоаудиту, який проводився інвестором. Загалом, реалізація такого проекту стала можливою завдяки тому, що в нашій міській раді існує й працює система енергоменеджменту. Тобто виконується аналіз усіх енерговитрат всіх бюджетних будівель міста. Окрім економії, головною метою такої роботи є вирішення проблеми, що існує й у дитячих садках, і в школах – це недотримання нормативної санітарної температури. А тепер, завдяки ЕСКО-договорам вдасться цю проблему вирішити», – упевнений перший заступник міського голови Сєвєродонецька Олег Кузьмінов.
За його словами, проект розрахований на 6 років. Але змонтують та запустять обладнання цьогоріч, до початку опалювального сезону.
Загалом, Сєвєродонецьк наразі перше українське місто, яке впроваджує відразу три моделі енергосервісу. Встановлення індивідуальних теплових пунктів із погодним регулюванням передбачено як за рахунок міської ради, так і інвестора, до того ж буде впроваджуватися енергомоніторинг для забезпечення більш раціонального використання енергоресурсів. За умовами договорів замовник отримає 70 % зекономлених коштів на енергоресурсах, а інвестор – 30 %.
Наразі укладено перші 10 ЕСКО-договорів, але загалом, у місті визначено та оприлюднено ще 480 потенційних ЕСКО-об’єктів для інвесторів.