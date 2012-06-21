Місцева влада заявила сьогодні, 11 серпня, що від тайфуну Лекіма на сході Китаю вже загинуло 28 людей. Це стало відомо після того, як рятувальники розшукали зниклих безвісти, понад мільйон людей евакуювали.
Хвилі висотою в кілька метрів накрили берегову лінію, коли ураган досяг у ніч на п'ятницю провінції Чжецзян, на південь від Шанхаю.
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Зсув спричинив загибель 18 людей у місті Веньчжоу, повідомляє Китайське агентство новин. Не уточнюється, чи були десять додаткових смертей спричинені тією ж аварією.
У неділю вранці пропало ще двадцять людей, заявила влада провінції Чжецзян.
Місцеві китайські ЗМІ показали рятувальні екіпажі, які витягували людей з помаранчевих надувних човнів, коли небо почало прояснюватися і шторм вщух.
У провінції Чжецзян було скасовано майже 300 авіарейсів, а поромні та електричні послуги припинено як запобіжну діяльність.
Не менше одного мільйона людей евакуювали під час наближення тайфуну. Понад 110 000 з них переселено до притулків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»