Наша молодь — то найкраще надбання держави, здобуте за часи незалежності. Таке переконання Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив під час відкриття фінального етапу конкурсу-захисту Малої академії наук України.
Цього року учасниками конкурсу стали 1200 учнів. «Тепер знаю, які на вигляд 1200 справжніх зірок України, — радісно зазначив Прем’єр-міністр. — Пишаюся вами, адже розумію, скільки ви докладаєте зусиль, скільки ваші наставники вкладають у вас. Важливо, щоб ви не тільки напрацьовували свої рішення, відкривали нові можливості. Важливо, щоб кожен зробив свій внесок у нашу країну. Країну, яка потребує нових рішень, сучасних відкриттів, здатних змінювати в доброму розумінні світ. Мало країн на світі, які можуть пишатися такою академією наук і такою кількістю обдарованої молоді».
Прем’єр наголосив, що завдання влади — зробити кожну дитину успішною і побудувати країну такою, щоб у ній справді хотілося залишатися й працювати. «Маємо прекрасну країну в центрі Європи. Вона може бути лідером у багатьох сферах. І ми заслуговуємо на те, щоб бути лідером за якістю життя», — запевнив молодь Володимир Гройсман.
Цьогоріч уряд спрямовує на проекти розвитку науки понад 8 мільярдів гривень. Окрім того, з ініціативи Кабінету Міністрів створено Фонд підтримки стартапів з початковим бюджетом 50 мільйонів гривень. І нині, нагадує позицію Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, слід не просто освоїти кошти, а й максимально наблизити розробки науки до потреб промисловості. Тим більше що Україна має потенціал у багатьох галузях — від аграрного виробництва до космічних технологій.