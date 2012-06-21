Лелека на ім'я Клепетан щорічно долає 13 тисяч кілометрів, щоб відвідати свою подругу Малену, яка не може літати.
Зазвичай у теплу пору року лелеки в'ють гнізда і висиджують пташенят, а на зиму відлітають до Південної Африки. Але в Хорватії живе одна дивовижна пара, яка змушена щороку розлучатися в кінці літа, щоб навесні знову возз'єднатися.
У 1993 році мисливець випадково прострелив Малені крило, і з тих пір птах не може літати. Її знайшов житель хорватського селища Бродські Варош Степан Вокіч.
«Якби я залишив її в ставку, її б з'їли лисиці, – каже Вокіч. – Я не міг цього допустити, і тепер я відповідаю за її життя».
Так як Малена не може на зиму полетіти в теплі краї, чоловік забирає її в будинок. Вокіч признається, що вони з лелечихою стали хорошими друзями, разом ходять ловити рибу, а вечорами навіть дивляться телевізор.
Усю зиму Малена терпляче чекає свого судженого, який ось уже 16 років навесні долає 13 тисяч кілометрів і прилітає в Хорватію з Африки.
Клепетан і Малена звили на даху будинку Вокіча гніздо і разом виростили вже понад 60 лелечат.