Щоб стати містом, доступним для всіх, в обласному центрі Закарпаття Ужгороді втілюватимуть у життя програму на 2020—2024 роки. Її як відповідь на численні нарікання громадян на нинішній стан доступності до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури депутати міської ради затвердили 25 липня. Попередньо обговорили й узгодили із громадським комітетом, який опікується цими болючими для багатьох питаннями.
Щоб плани не стали голослівною декларацією, на їх реалізацію передбачили 5 мільйонів гривень. Чи достатньо цього, аналізуватимуть під час виконання, адже вимоги для задоволення потреб людей із певними обмеженнями весь час зростають.
Першим кроком до виконання програми стане загальний звіт про доступність об’єктів міської інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Буде розроблено та оприлюднено для публічного доступу інтерактивну карту «Ужгород — місто, доступне для всіх», яку постійно оновлюватимуть. Будівлі обладнають пандусами, тротуари — пониженими бордюрами, вдосконалять візуальну розмітку на дорогах. Поряд із нею запроваджуватимуть тактильну для незрячих.