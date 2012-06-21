Одну золоту, дві срібні й шість бронзових медалей здобули українські школярі на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. Фінал змагання з інформатики відбувся у столиці Азербайджану Баку, а з астрономії — в угорському місті Кестхей. Учасниками олімпіади з інформатики стали 335 школярів із 88 країн світу. Україну представляли четверо старшокласників Полтавського ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. А. С. Макаренка. Кожен наш учасник повернувся додому з медалями. «Золото» виборов Назарій Деньга, «срібло» — Софія Мельник і Андрій Куц. Третє місце здобув Максим Зуб, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
В олімпіаді з астрономії змагалися 270 учасників із 47 країн. Україну представляли двоє учнів Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка — Павло Гілей і Олександр Кухар. Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка делегував двох учасників — Андрія Довбуша й Таїсію Карасьову. Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» представляв Михайло Цисін. Усіх їх відзначено «бронзовими» нагородами.