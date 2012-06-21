У Сумському обласному академічному театрі драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна майже одночасно пройшло дві прем’єри — комедія «Смішні гроші» за п’єсою Рея Куні й абсурд на дві дії «Танго» за Святославом Мрожеком. За визначенням глядачів і театральних критиків, вони стали знаковими й етапними, бо демонструють невпинний пошук новизни і власного стилю.
Над постановкою «Смішних грошей» працював відомий у театральному світі режисер із Житомира заслужений артист України Петро Авраменко, який виступив відразу в трьох іпостасях — режисера-постановника, художника та музичного оформлювача, що стало вдалим симбіозом. Перед ним стояло складне завдання, бо розсмішити глядача набагато складніше, ніж змусити його плакати. Петро Авраменко вклав у роботу весь свій багатогранний талант. «Смішні гроші» — це справжній шедевр, де герої потрапляють у незвичні обставини, пов’язані з великими грошима, однак легко знаходять вихід.
«Танго» — робота молодого талановитого режисера Романа Козака, який разом із артистами, художником із костюмів Любов’ю Медвідь та майстром пластики Сергієм Великодним створили танго-бунт, де переважають пошук нових форм, свіжих ідей. Звучать вічні питання: що поверне світ до порядку? що зруйнує хаос? хто чи що створить нові правила? Головний герой Артур повстає проти часу своїх предків, які позбавили свій соціум усіх норм поведінки і призвели до безладу. Живучи у хаосі, кожен із героїв втратив своє коріння і епоху, залишивши лише фрагменти і прах.
У виставах зайняте яскраве суцвіття майстрів сцени, серед яких заслужені артисти Олена Зарицька, Тамара Корінна, Марія Грищенко, Сергій Медін та інші.