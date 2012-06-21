Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
В останню неділю серпня Рівне відзначає свою 737-му річницю. Традиційно День міста проходить із масовими гуляннями й навіть національними рекордами, до яких уже звикли містяни. Однак, нині через коронавірус усе буде стримано й мінімалістично. Хоча й не без приємних сюрпризів.
«Як і на День Незалежності, в центрі міста проведемо офіційну частину із врученням нагород. Камерні виступи пройдуть на кількох окремих локаціях, де не допускатимуть скупчення людей», — каже міський голова Рівного Володимир Хомко.
Заплановане й відкриття туристичної родзинки — «Таємничих підземель» у парку імені Тараса Шевченка. Над проєктом, який реалізували спільним коштом Євросоюзу та бюджету міста, працювали три роки. 443 тисячі євро — розмір гранту з Брюсселя, 2 мільйони гривень спрямувала головна скарбничка Рівного. Усе заради того, щоб мати таки й справді унікальне підземелля-музей. Воно з’явилося на місці, де свого часу стояв один із палаців князів Любомирських. У ХІХ столітті саме тут мешкала родина тодішніх власників Рівного. Робота дослідників та реконструкторів сягає глибин кам’яного віку. Бронзовий період, скіфи, Русь, Литовська доба, Російська імперія, війни, в яких брали участь українці, — перша та друга світова, і ще багато цікавинок. Усе це представлено в унікальній та оригінальній підземній експозиції, тож інтрига зберігається щонайменше до 30 серпня.