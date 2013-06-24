Міністерство цифрової трансформації починає створювати AI Factory (суверенна фабрика штучного інтелекту) — цікавий проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться потужна національна інфраструктура для запуску державних ШІ-сервісів.

«Скоро в держави з’явиться сучасна цифрова інфраструктура для створення ШI-продуктів. Завдяки цьому запити в державних ШІ-сервісах будуть оброблятися значно швидше, а головне — наші дані залишатимуться в Україні. Власна інфраструктура — основа ШI-суверенітету України, яка дасть змогу нам вільно запускати безпечні ШI-продукти для громадян, Сил оборони, а також державного сектору», — зазначивперший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На інфраструктурі в межах AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси із ШІ, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри. Передовсім — ШI-помічник у «Дії». Також її використовуватимуть для ШI-тьютора у «Мрії», а згодом — для різноманітних проєктів у галузях оборони, медицини та наукових досліджень.

«AI Factory працюватиме як справжня фабрика для запуску ШI-продуктів. Усе відбувається всередині країни, що забезпечує технологічну незалежність і повний контроль над даними. Завдяки цьому критично важлива інформація залишатиметься під надійним захистом», — сказавДанило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри.

З появою власної інфраструктури всі дані, що потраплятимуть в національні ШI-сервіси, опрацьовуватимуть в Україні в межах суверенних датацентрів. Власна інфраструктура також підвищить кіберстійкість українських систем. Держава зможе швидше та простіше запроваджувати нові ШI-продукти та самостійно регулювати навантаження на датацентри, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.