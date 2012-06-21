Сучасні електронні гаджети дуже зручні та корисні. Крім звичайних телефонних дзвінків та смс, через них можна виходити в Інтернет, проводити розрахунки за товари та послуги банківськими картами тощо.
Але не секрет, що проблема багатофункціональних пристроїв у тому, що вони дуже швидко розряджаються. Погортав годинку-другу сторінки у соцмережах, і вже не можеш зробити дуже важливий дзвінок, адже батарея телефона на нулі.
І тут у нагоді можу стати звичайні таксофони, яких й досі чимало на наших вулицях. Зателефонувати додому мамі на стаціонарний телефон, тобто фіксований номер, можна без проблем для гаманця. Адже це абсолютно безкоштовно. До речі, вам також можуть передзвонити. Просто скажіть співрозмовнику номер таксофону, поблизу якого знаходитеся.
Як розповіли оглядачу «Урядового кур’єра» у прес-службі Укртелекому, всього в Україні мережа таксофонів налічує близько 5,6 тисяч апаратів. Розташовані вони у громадських місцях: парках, скверах, на вулицях, біля торгових центрів, вокзалів, супермаркетів тощо. Тобто там, де протягом доби проходить багато людей і є підвищений попит на такі послуги.
«Щомісяця з таксофонів здійснюється сотні тисяч розмов.
Це соціальна послуга. Отже Укртелеком запровадив соціальну ініціативу і не тарифікує дзвінки з таксофонів на фіксовані номери в межах міста, області й навіть всієї країни, а також розмови з абонентами послуги Smart Line (код «892»).
Безкоштовними є і дзвінки на місцеві номери. Зважаючи на те, що таксофони надають послуги вихідних і вхідних дзвінків, то дзвінки з таксофона на таксофон по Україні теж безкоштовні», – наголосили фахівці.