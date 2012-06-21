Супертелескопу «Хаббл» вдалося зробити серію знімків наднової, а саме момент вибуху зірки. Ця серія була об'єднана у відеоролик, де зафіксовано саме цей титанічний вибух, що розчиняється в надрах спіральної галактики NGC 2525.

Коли зірка за лічені дні виділяє стільки ж енергії, скільки наше Сонце за кілька мільярдів років, досить очевидно, що їй судилося залишатися видимою досить нетривалий (за мірками космосу) час.

«Хаббл» почав спостереження за надновою SN 2018gv у лютому 2018 року, після того як вона кількома тижнями раніше була вперше виявлена астрономом-любителем Коічі Ітагакі. Астрономи, що працюють з телескопом, використовували наднову як частина програми для точного вимірювання швидкості розширення Всесвіту – ключового фактора для розуміння фізичних основ космосу. Наднова зірка маркером для вимірювання відстаней до галактик, що в свою чергу є фундаментальною величиною, необхідної для вимірювання розширення простору.

В кадровій послідовності, яка охоплює майже рік, наднова вперше з'являється як палаюча зірка, розташована на зовнішньому краю галактики. Спочатку вона затьмарює її найяскравіші зірки, а потім поступово зникає з поля зору.

Яскравість усіх наднових зірок цього типу приблизно рівнозначна, астрономи називають їх «стандартними свічками». Знаючи фактичну яскравість наднової і спостерігаючи її на небі, можна розрахувати відстані до їх материнських галактик, що в свою чергу дозволяє обчислити швидкість розширення Всесвіту.

Спіральна галактика NGC 2525 розташована в сузір'ї Корма, що приблизно в 70 мільйонах світлових років від нашої планети. NGC 2525 була відкрита в 1795 році великим англо-німецьким астрономом Вільямом Гершелем.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»