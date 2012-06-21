Космічним телескопом Хаббл NASA/ESA сфотографував галактику NGC 1614 ексцентричної форми, яка палає від активності. Галактика знаходиться приблизно в 200 мільйонах світлових років від Землі і розташована в південному сузір'ї Ерідана (річки).
NGC 1614 – це результат злиття двох галактик в минулому, яке призвело до її незвичайного зовнішнього вигляду. Космічне зіткнення також призвело до турбулентного потоку міжзоряного газу з меншої із двох галактик, залучених у велике ядро, що призвело до спалаху зореутворення, яке розпочалася в ядрі і повільно поширилася по всій галактиці.
Через бурхливе минулого і нинішній зовнішній вигляд астрономи класифікують NGC 1614 як своєрідну галактику, галактику зі спалахом зореутворення, що світиться як інфрачервона галактика. Сяючі інфрачервоні галактики є одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті, а NGC 1614, по суті, є другою за яскравістю галактикою в межах 250 мільйонів світлових років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»