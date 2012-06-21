У Вінниці роблять термомодернізацію чотирьох дошкільних закладів. Це дитячі садки №18, 26, 30 і 42. Підхід комплексний: утеплять фасад, встановлять енергоощадні вікна і двері, замінять та утеплять дах. Так створюють комфортні умови для малят у дитсадках, поліпшується зовнішній вигляд приміщень і буде економія витрат на енергоносіях в опалювальний сезон.
Нині в місті утеплили 18 загальноосвітніх шкіл і дитячих садків. Черговість термомодернізації визначають за даними енергоаудиту приміщень. Звісно, щоб поліпшити умови перебування дітей та отримати економічний ефект, спочатку треба вкласти гроші. На модернізацію приміщень освітніх закладів Вінницька міська рада використовує кошти міського бюджету, а також залучає кредитні ресурси. Це дає змогу осучаснити більше будівель.
За інформацією Вінницького міського голови Сергія Моргунова, за два роки у місті передбачають реконструювати 14 закладів освіти.