Вирощування прибуткових культур, які не вимагають надмірного поливу, інноваційні технології, що полегшують працю, зокрема: сонячні теплиці траншейного типу, сітчасті теплиці, крапельний полив. З цими та й не тільки технологіями можна було ознайомитися на конференції-виставці «Сучасне тепличне господарство 2018», що відбулася в Енергодарі. Її співорганізатором став Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), що реалізується за фінансової підтримки Канади. Розвиток та оптимізація тепличного виробництва в Україні — одне з провідних завдань проекту UHBDP.
Фермери знайшли шляхи підвищення врожайності, покращення якості, товарного вигляду продукції. Фахівці зазначають, що вирощувати овочі по-старому, на відкритому ґрунті, малоефективно, а в класичних теплицях — дорого. Саме тому учасників конференції ознайомили з новим і досить ефективним напрямом — вирощування овочів на відкритому ґрунті, але захищеному спеціальною сіткою.
— Запорізька область входить до числа регіонів України, які є основою її індустріального та аграрного потенціалу, — зауважив заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Олександр Ясинецький. — Протягом останніх п’яти років наші аграрії отримують врожаї зернових і зернобобових культур на рівні 2,5—2,9 мільйона тонн, овочевих — понад 350 тисяч тонн. Торік за валовим збором зернових область посіла восьме місце (за валовим збором пшениці — 3), овочевих культур — дев’яте (на закритому ґрунті — 1).
За його словами, в області 93 відсотки валового збору овочевих культур забезпечує населення й дрібні фермерські господарства, все ще від’єднані від організованих ринків. У середньому одне приватне господарство в період дозрівання раз на два дні збирає 500—1000 кілограмів овочів. Та незважаючи на досягнення, галузь потребує розв’язання цілого блоку проблем, аби мати постійний розвиток. Насамперед, йдеться про безсистемну реалізацію вирощеного, відсутність коопераційних зв’язків між виробниками та консолідації товарних партій, інтегрованих систем «виробництво—сортування—пакування—охолодження—відвантаження», невідповідність виробленої продукції нормам та вимогам безпеки і якості продуктів. Ці та інші проблеми протягом 10 років аграріям і допомагає розв’язувати проект UHBDP.
Євген ЛОГАНОВ
для «Урядового кур’єра»