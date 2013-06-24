15 жовтня в межах програми «Теплиця ідей» розпочнеться приймання заявок на участь від підприємців, які працюють у галузі креативних індустрій та провадять свою діяльність у шести пілотних областях проєкту UCORD (Вінницькій, Волинській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій).
Завдяки програмі підприємці зможуть отримати фінансування, користуватися сучасними сервісами для бізнесу та виходити на нові ринки зі своїми продуктами або послугами.
«Ми хочемо, щоб українські креативні підприємці мали чіткі доступні інструменти підтримки — від фінансування до виходу на експорт. Партнерство із проєктом UCORD та програма «Теплиця ідей» зокрема роблять цей шлях коротшим і зрозумілішим для бізнесу. Завдяки комплексній підтримці — навчанню, грантам та менторству — креативні компанії можуть швидше масштабувати свої проєкти та перетворювати ідеї на стійкі бізнес-моделі», — зазначає заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа, повідомляє Мінекономіки.