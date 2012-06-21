Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно», у складі якого нині працює Черкаська ТЕЦ, планує знизити тарифи на тепло й гарячу воду для юридичних осіб. Керівництво підприємства і представники обласної та місцевої влади на відкритому слуханні обговорили заплановану зміну тарифів на теплову енергію й послуги з гарячого водопостачання для релігійних, бюджетних організацій та інших споживачів.
Як повідомили тепловики, попри зростання основних складових тарифу на теплову енергію, на ТЕЦ вдалося досягти перерозподілу частки вугілля й газу в тарифі на виробництво теплової енергії. У підсумку орієнтовно у квітні заплановано зниження тарифів на опалення та гарячу воду для бюджетних і виробничих підприємства, магазинів, аптек, торговельних центрів тощо.
— Перегляд тарифу дає змогу скоригувати рівень палива й заощадження і вийти на мінімальні показники. Таку ініціативу як представники влади ми завжди підтримуватимемо, — зауважив заступник голови Черкаської облдержадміністрації Сергій Овчаренко.
Істотне зниження кінцевого тарифу на теплову енергію та гаряче водопостачання для цієї категорії споживачів зменшить навантаження на бюджети різних рівнів і сприятиме розвитку бізнесу в місті. Заощаджені бюджетні кошти можна буде використати на потреби громад міста і області. ПАТ «Черкаське хімволокно» всі необхідні документи спрямує до НКРЕКП, де всі надані обґрунтування та розрахунки перевірять і ухвалять відповідне рішення.