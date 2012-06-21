Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Жити і працювати економно й енергоефективно — такий сьогодні головний тренд об’єднаних територіальних громад Черкащини. Представники Черкас, Канева, Золотоноші та Чигиринської, Тальнівської й Червонослобідської ОТГ цими днями підписали меморандум про співпрацю з Фондом енергоефективності України.
Облдержадміністрація активно співпрацює з міжнародними програмами, спрямованими на підвищення енергоефективності. Економія на опаленні через енергоощадність, модернізація будинків, застосування прогресивних новацій у сфері ЖКГ — саме такі завдання ставлять перед собою управителі ОСББ. Спільнота активних учасників руху за ощадливість постійно зростає. Вони прагнуть вчитися самі і вчать партнерів розвивати внутрішній ресурс громади.
Водночас і держава допомагає в енергомодернізації житлового фонду. Зокрема й завдяки Фонду енергоефективності. Співпрацюючи з ним, мешканці будинків, мають шанс значно поліпшити збереження ресурсів. Одним зі шляхів є залучення необхідних коштів та фахівців через програму підтримки модернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».