Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



У Бузівській об’єднаній територіальній громаді Жашківського району на Черкащині швидко впровадили в щоденну практику сортування сміття та інші зміни, які допомагають зробити життя в селі комфортнішим. Тут також за підтримки програми «Пульс» від міжнародної організації IREX зуміли організувати кіноклуб, «живу бібліотеку», вуличний консультаційний центр. Завдяки цьому селяни краще зрозуміти суть реформи децентралізації.

Одна з номінацій всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2020 році, який Мінрегіон вже сьомий рік поспіль проводить у партнерстві з відповідною Програмою Ради Європи, називалася «Формування безпечного, комфортного та привабливого життєвого середовища». Диплом I ступеня у цій номінації одержала Боратинська сільська рада об’єднаної територіальної громади Луцького району Волинської області, а Бузівська сільська рада з Черкащини стала третьою. Це значний успіх сільських громад, адже цього року в конкурсі виявили бажання взяти участь 168 органів місцевого самоврядування, з них 88 заявок надійшло від ОТГ.

Як повідомив, нагороджуючи переможців, заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода, відзнаки одержали 33 органи місцевого самоврядування, які не тільки активно впроваджують на своїй територій сучасні проекти, а й поширюють досвід серед з колег, аби успішнішими ставали всі громади.