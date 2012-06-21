На Закарпатті з’явився аквапарк, рівних якому немає не лише в Україні, а й у сусідніх регіонах країн, де цей вид водного відпочинку розвивається тривалий час, — Угорщині та Словаччині. Тут є змога і цікаво розважитися, й оздоровитися завдяки високомінералізованій термальній воді.
Завідувач кафедри Ужгородського національного університету Федір Шандор стверджує: «За 200 кілометрів від кордону жодного парку такого рівня немає. Цей заклад створює нові робочі місця, дає змогу позбуватися депресивності в розвитку Берегівського району, з якого, на жаль, активно виїжджають люди — трудові мігранти».
Аквапарк, що входить у структуру термального комплексу «Косино», займає 4-гектарну площу. На його території встановлено 12 велетенських гірок у вигляді звивистих труб або велетенських конусів, якими ллються потужні потоки води. Ними, віддавшись волі водяних струменів, можна відчути себе у вільному польоті. При цьому гарантовано повну безпеку.
Проєктанти аквапарку стверджують, що використали найкращі світові досягнення і тому впевнені: українські туристи отримали ще одну нагоду, не виїжджаючи з рідної країни, насолоджуватися всіма принадами відпочинку на воді.