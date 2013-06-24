Кабінет Міністрів продовжив термін для використання 1000 грн, отриманої у межах урядової програми «Зимова підтримка — 2025». Тепер отримувачі пенсій і соціальних виплат, які одержують кошти через Укрпошту та для яких виплату було сформовано автоматично, а також ті, хто оформлював заявку особисто у відділеннях, зможуть витратити кошти однаково — до кінця лютого 2026 року.

Понад 11,9 млн українців вже отримали виплати за програмою «Зимова підтримка — 2025», зокрема допомогу на дітей. Нагадаємо, що на кожну дитину потрібно подавати окрему заявку.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що рішення уряду — важливий крок, завдяки якому люди отримують додатковий час і значну зручність у використанні підтримки.

«Кількість українців, які вже скористалися програмою, показує, наскільки «Зимова підтримка» своєчасна та необхідна. Вона доходить до тих, хто нині найбільше потребує уваги. Укрпошта забезпечує доступність цієї програми для всіх у всій країні завдяки можливості отримати кошти вдома, у віддалених селах і прифронтових громадах. Продовження терміну використання допомоги — це про розуміння потреб людей. Цієї зими держава особливо підтримує жителів найбільш вразливих громад. Як і торік, Укрпошта завдяки своїй логістичній мережі забезпечить просте, надійне та зрозуміле отримання та використання коштів для всіх», — підкреслив Олексій Кулеба.

До ухвалення рішення строки були різними: кошти потрібно було використати або до кінця грудня 2025 року, або до кінця січня 2026-го — залежно від способу оформлення.

Подання заяв на одержання підтримки за програмою триває. Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року — через застосунок «Дія» або письмово у відділеннях Укрпошти, яких у країні понад 26 тисяч. Усього вже подано більш ніж 16 млн заявок, з них майже 13 млн — в онлайн-форматі. Понад 1,2 млн українців звернулися по виплату в межах урядової програми саме через Укрпошту. Крім того, для понад 1,9 мільйона пенсіонерів та одержувачів соціальних виплат кошти було нараховано автоматично, з них 813 325 українців уже отримали 1000 гривень у межах програми «Зимова підтримка» через Укрпошту.

Через картку «Національний кешбек», оформлену в застосунку «Дія», українці вже використали понад 3,4 млрд грн. Скористатися цими виплатами можна до 30 червня 2026 року.

Отримані кошти (зокрема оформлені через Дію) можна витратити безпосередньо на Укрпошті: оплатити комунальні послуги, поштові сервіси, передплатити газету чи журнал, придбати ліки чи товари українського виробництва, оформити передплату або зробити донат на ЗСУ, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.