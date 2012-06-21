Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Компанія «Нібулон» — один із найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції. Її перевантажувальний термінал «Вітове», що в Чигиринському районі на Черкащині, з початку роботи вже прийняв на зберігання 1,1 млн. тонн зерна.

Як розповів директор підприємства Вадим Кичук, це перший мільйон прийнятого збіжжя, але, враховуючи злагоджену роботу колективу філії, наявність на підприємстві сучасного технологічного устаткування та тісну роботу з партнерами-постачальниками, точно не останній. Розпочавши з 2009 року, підприємство активно приймає пшеницю, кукурудзу, соняшник, сою, рапс, ячмінь, сорго. Цьому сприяє майже тисяча угод про постачання вирощеного, зокрема й із виробниками Черкаської та Кіровоградської областей.

Разом з тим від причалу терміналу постійно відправляються судна, завантажені зерном, щоб перевезти його Дніпром до південних портів України. Як підрахували працівники підприємства, за час його існування головною водною артерією перевезено майже 843 тисячі тонн зерна. Термінал «Вітове» був першою філією «Нібулону», з якої розпочався масштабний інвестиційний проєкт компанії з розвитку річкових перевезень в Україні.