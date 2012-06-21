Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопіль, мабуть, єдине місто в країні, яке святкуватиме День Незалежності найдовше. 23 серпня відбудеться церемонія освячення та підняття Державного Прапора України. Принагідно нагадати, що рішення про встановлення синьо-жовтого національного прапора на будівлі міської ради перша сесія міськради народних депутатів XXI скликання прийняла 23 березня 1990 року, тобто ще в добу комуністичного правління.
Нинішнє святкування Дня Незалежності України тернополяни почнуть з панахиди та покладання квітів до могил воїнів АТО «Дзвони, що об’єднують країну». Цього ж дня репрезентуватимуть та укладатимуть угоду між Тернополем й естонським містом Вільянді. Розпочнуть також світовий чемпіонат з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» у класах F500, F-250 та F-125. Узяти участь зголосилися 37 команд з 14 країн, зокрема, з Польщі, Великобританії США, Німеччини, Австрії, Болгарії, Швеції, Словенії, Угорщини та інших.
28 серпня в Успіння Пресвятої Богородиці Тернопіль відзначає не лише храмове свято, а й День міста та своє 479-річчя. Урочисті заходи відбуватимуться впродовж дня в різних куточках обласного центру. Розпочнуть їх, звісно ж, із Богослужіння. У церкві Успіння Пресвятої Богородиці відправлять урочисту Святу Літургію. Вчергове організують мистецьку імпрезу з нагоди доповнення Алеї зірок новими іменами. Нагадаю, що такі імена-зірки з’являються на центральній вулиці Гетьмана Сагайдачного за поданням громадських організацій, національних спілок і містян. На квадратних плитах зірки виготовили з бронзи у вигляді тернової квітки. Пам’ятна алея вже нараховує 22 зірки. Нинішнього року, серед інших чотирьох, спалахне зірка-квітка на честь відомого українського спортсмена-рукоборця, тренера, заслуженого майстра спорту України, багаторазового чемпіона України, Європи та світу Андрія Пушкаря. Відкриють у Галицькому коледжі ім. В. Чорновола музей національної слави. Репрезентуватимуть й артбук «Книга рекордів Тернопілля».
У час святкувань Україна відзначатиме 163-ю річницю від дня народження Івана Франка. В Тернополі біля пам’ятника славетного письменника поет Олег Герман, хорова капела «Зоринка», Муніципальний Галицький камерний оркестр запросять на композицію «Франкові сліди у Тернополі».
Безперечно, всі дні святкувань будуть насичені розмаїтими концертними програмами, молодіжними вечірками, виставками, спортивними змаганнями. Кілька днів триватиме й гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі».