Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Тернопіль і надалі голосує. Але з понеділка — вже за проєкти «Громадського бюджету-21». У його межах міська рада фінансує власним коштом ініціативи тернополян, спрямовані на впорядкування та облаштування культурно-відпочинкових зон, спортивних майданчиків, ігрових зон тощо. Мешканці обласного центру ось уже впродовж п’яти років самі обирають, голосуючи, на який об’єкт доцільно витрачати гроші з місцевого бюджету. За цей час у Тернополі впровадили майже 80 проєктів.

З першого вересня міська рада взялася приймати проєкти на втілення їх наступного року. Нині до голосування в межах «Громадського бюджету» допустили 84 проєкти, з яких 46 малих, решта — великі. Принагідно зауважити, що торік таких ініціатив було 67. Власний голос тернополяни, яким 16 і більше років, можуть віддати лише за один великий та один малий проєкт. Більшість ініціатив, які б мали впроваджувати прийдешнього року, мають спортивне спрямування. Йдеться, зокрема, про комплексну модернізацію територій прилеглих до двох шкіл для занять різними видами спорту, капітальний ремонт волейбольного поля та гімнастичного спорядження, створення майданчика «Доступна фізкультура», першого сучасного спортивно-відпочинкового комплексу в мікрорайоні «Канада», велопарку «Drive track» та інші. Але попри розвиток спорту, тернополяни не забувають і про охорону здоров’я, освіту, культуру. Скажімо проєкт «Прилітай до нас, лелеко» передбачає капітальний ремонт благоустрою території перинатального центру. Тернопільський технічний ліцей вирішив подбати про «Клас просто неба». Громадськість прагне також і «Кінотеатру просто неба» та збереження й відновлення дерев’яних скульптур відомого різьбяра Івана Мердака «Галявина казок» у гідропарку «Топільче» тощо.

Голосування за ці та десятки інших розмаїтих проєктів «Громадського бюджету» триватиме в Тернопільській об’єднаній територіальній громаді до 9 листопада.