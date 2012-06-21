Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільський національний економічний університет почав свої історію 54 роки тому з відділення столичного вишу. Відтак тричі змінював свою назву та статус: був інститутом, академією, університетом. З цьогорічного 25 серпня вищий навчальний заклад учергове отримав нове найменування, а з ним і набагато ширше призначення.
Як зазначив ректор Андрій Крисоватий, у змістовному наповненні ЗВО вже давно вийшов за межі економічного університету, адже має лише 23 відсотки економічних спеціальностей із загальної кількості. У виші вже роками діють факультет комп’ютерних та інформаційних технологій, юридичний, вивчають напрямки соціального забезпечення. Відтепер — це Західноукраїнський національний університет IV рівня акредитації в місті Тернопіль. Кажучи інакше, класичний та багатогалузевий виш. Тут на всіх рівнях вищої освіти навчаються майже 25 тисяч студентів. Ректор каже, що здобувати знання сюди приїхали юнаки та дівчати з 21 області країни, отже, університет уже давно є національним не лише за статусом. І готують тут фахівців із 16 спеціальностей. Зараз у виші відкривають і спеціальності технічного, природничого, інженерного та гуманітарного спрямування, трансформували аграрний факультет в інститут біоресурсів і природокористування.
На глибоке переконання ректора університету Андрія Крисоватого, зміна назви та статусу допоможе розвивати виш, залучати більше студентів з усіх куточків нашої країни.