Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Тернопіль перестав бути «червоною» зоною. Про це повідомляють білборди, виставлені на деяких вулицях обласного центру. Але це аж ніяк не стосується теперішнього карантинного процесу. Хоча файне місто все-таки першим і внесли до «червоної» зони, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції. Йдеться про іншу подію, що вже стала справді історичною.
Саме Тернополю судилося стати першим обласним центром, де повалили пам’ятник Леніну й, по суті, розпочати процес декомунізації. І було це рівно 30 років тому. Учасники, очевидці цієї події, а також сучасні мешканці міста зібралися на майдані Волі, аби згадати цей день, поділитися спогадами. Рішення про демонтаж пам’ятника вождю пролетаріату прийняла міська рада. Депутатом цього першого демократичного скликання був і Михайло Ібрагімов. На його думку, скинення пам’ятника Леніну стало першим дієвим кроком у поваленні тоталітарного режиму, комуністичної системи, всього неукраїнського та народження нової незалежної держави.
Чверть століття треба було ще чекати після повалення пам’ятника засновникові тоталітарної імперії в Тернополі, аби в України прийняли закон про декомунізацію, після якого почався масовий ленінопад, перейменування вулиць, сіл, міст, що носили імена розмаїтих комуністичних вождів. Нині в Тернополі на місці, де стояв Ілліч, постав пам’ятник королю Русі, будівничому Галицько-Волинського князівства Данилові Галицькому.