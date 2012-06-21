Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопіль учора вітав учасників ветеранського велопробігу «Вшануємо пам’ять захисників України». Захід розпочали в Ужгороді чотири дні тому й присвятили Дню пам’яті захисників України, який відзначатимемо 29 серпня. Цього дня їх має зустрічати Маріуполь. Узагалі ветерани АТО/ООС та війни в Афганістані запланували подолати 1800 кілометрів. Їхній велошлях проляже теренами 12 областей. Вже проїхали міста Стрий, Рогатин.
У Тернополі їх зустрічали ветерани війни, сім’ї загиблих воїнів, очільники обласної та міської влади, духовні особи, волонтери, молодь, мешканці міста. Учасники велопробігу поклали квіти до Стели загиблим за волю України. Їх благословили капелани. Відтак священнослужителі відправили панахиду за тими, хто поліг з російським агресором та його посіпаками на сході нашої країни.
«Такі акції дуже потрібні нині, адже нагадують про подвиг кожного Героя», — зазначив, зокрема, голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш, дякуючи учасникам велопробігу за їхню громадянську позицію, наполегливість і витривалість. Далі, прямуючи до Маріуполя, маршрут патріотичної ініціативи простелиться через Хмельницький, Вінницю, Житомир. Побувають ветерани-велосипедисти й у столиці, а також у Лубнах, Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі, Бердянську. Скрізь вони зустрічатимуться з тутешніми мешканцями, а також представниками місцевої влади, ветеранами АТО/ООС і війни в Афганістані, аматорами велосипедного спорту.