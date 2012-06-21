Делегація Національної ради української національної меншини Сербії побувала на Тернопільщині. Вже понад десять років триває співпраця між цим найвищим органом державного самоврядування сербських українців та облдержадміністрацією. Свого часу навіть уклали меморандум.
«Дуже важливо, що цей меморандум підкріплений конкретними програмами та реальними справами», -- на цьому наголосив заступник голови облдержадміністрації Ігор Вонс, який зустрівся з делегацією співвітчизників із Сербії. Він поставив наголос також на важливості спільних уже втілених проектів. Йдеться, зокрема, про постійну участь делегації Тернопілля у фестивалі української культури «Калина», відпочинок та оздоровлення дітей сімей військовослужбовців області, які є учасниками АТО.
Як поінформували в прес-службі ОДА, під час зустрічі сторони обговорили можливі напрямки подальшої співпраці. Це й організація відпочинку та оздоровлення дітей родин військовослужбовців області, проведення Днів Тернопільщини в Сербії, яка передбачає культурні, освітні, економічні заходи та репрезентацію краю. Важлива й участь аматорських колективів української національної меншини Сербії у фестивалях, які відбуваються на теренах області. Є також зацікавленість підприємців Тернопілля в українсько-сербському бізнес-форумі та національній експозиції нашої країни на Міжнародному сільськогосподарському ярмарку в Новому Саді – адміністративному центрі автономного краю Воєводина.