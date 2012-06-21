Українці декларують зараз доходи, які отримали торік. На Тернопільщині вже на майже 350 податкових декларацій подали більше, ніж відповідного періоду 2017 року.
Узагалі ж, як поінформували у відділі організації роботи головного управління Державної фіскальної служби України в Тернопільській області, з початку нинішнього року до кампанії декларування вже долучилися 4670 мешканців області. Прикметно, що десять краян повідомили про отримані доходи в розмірі понад один мільйон гривень на загальну суму 50,8 мільйона гривень. Основними джерелами доходів хтось з них назвав продаж нерухомого та рухомого майна, хтось – інвестиційний прибуток, спадщину чи дарування, а хтось й інші доходи. За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити понад чотири мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 415,1 тисячу гривень військового збору.