Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Науковці Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського взялися разом з українськими та європейськими колегами досліджувати, як впливає COVID-19 на судини, аби запобігти розвиткові ускладнень. Виш здобув шість ґрантів від Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association), яку вісім років тому заснували на базі відповідного консорціуму. До слова, до складу цього консорціуму входять медичний центр «Cedars-Sinai» (Лос-Анджелес, США) та 11 інститутів й університетів із шести європейських країн.

За словами, керівниці наукового відділу Тернопільського медуніверситету Оксани Шевчук, у межах цього міжнародного дослідження ті, хто перехворів на COVID-19, можуть безкоштовно обстежитися. Тих, хто видужав, поділили на п’ять груп за формами перебігу недуги. Адже прагнуть глибше оцінити чинники, що спричиняють, впливають на важкість перебігу хвороби та розвиток різних ускладнень. Майже 450 мешканців Тернополя, а також Почаєва, Копичинець, кількох районів області обстежили. Набори реактивів для визначення показників ендотеліальної дисфункції придбала Асоціація регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології. Результати досліджень незабаром завершать і надішлють їх перехворілим на коронавірусну інфекцію, яких залучили до цього міжнародного проєкту. Певну ж частину досліджень проводитимуть за кордоном.

Варто додати, що тернопільські науковці шукають способи подолання наслідків коронавірусу у співпраці з колегами Університету Коменського у словацькій столиці, Осієцького університету імені Йосипа-Юрая Штросмаєра (Хорватія), Вроцлавського технічного університету (Польща) та угорського Університету Шегеда. Сподіваються, що під час таких досліджень дізнаються не лише, що найбільше впливає на перебіг і смертність при захворюванні на COVID-19, а й їхні результати допоможуть у розробленні інноваційних та ефективних методів лікування.