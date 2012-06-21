Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сумою у сім мільйонів гривень, як заявляють тернопільські правоохоронці, заволоділи шахрайським способом лиходії. До їхньої злочинної групи входили троє тернополян і столичний мешканець.
Як поінформували у відділі комунікації поліції Тернопільської області, зловмисники протягом 2018-1019 років зверталися до учасників бойових дій начебто з добрими намірами – допомогти в отриманні групи інвалідності. АТОвців шукали здебільшого тернополяни. А от підробкою медичних документів займався киянин. Спритникам завдяки цьому вдавалося обманювати державні установи, а отже, оформляти учасникам бойових дій групу інвалідності, а потім із заявою звертатися до Міноборони країни про виплату одноразової грошової допомоги, а це – понад 400 тисяч гривень.
Через заволодіння виплатами атовців тепер квартетові лиходіїв слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру. Триває досудове розслідування.