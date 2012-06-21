Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Цікавий благодійний проєкт започаткували студентки, які навчаються в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Назвали вони його «Дівчата — дівчатам». Майбутні медички вирішили допомогти дівчатам і жінкам-військовим, які служать нині в зоні Операції об’єднаних сил на Луганщині та Донеччині. Зокрема, збирають термо- та натільну білизну, теплі шкарпетки, рукавиці, шапочки, засоби гігієни, медичні препарати. Оскільки навчання у виші нині триває в дистанційному режимі, то принесені речі студенти залишають біля поста охорони в адміністративному корпусі.

Дівчата-студентки вже відправили на схід країни перші пакунки з необхідними для дівчат-захисниць України речами. Написали їм також листи зі словами вдячності та підтримки.

За словами очільниці центру виховної роботи та культурного розвитку університету Марти Руденко, доброчинна діяльність у ТНМУ ім. Івана Горбачевського є успішною формою виховання. Понад тисячу студентів, серед яких й іноземні, складають волонтерські лави. Допомагають українським захисникам, а також дітям-сиротам, іншим соціально незахищеним верствам краян, організовують інструкторські курси з домедичної допомоги, інформаційно-просвітницькі заходи з профілактики захворювань. Активну допомогу медуніверситет надає «Дому милосердя» в місті Чортків, вихованцями якого є діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. А от студенти-волонтери університетського руху «MISERICORDIA» вже кілька років турбуються про малозабезпечені родини Байковецької об’єднаної територіальної громади, а також допомагають вивчати англійську та польську мови учням школи у селі Лозова.