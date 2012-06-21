Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Батьки випускників тернопільських загальноосвітніх шкіл ще в травні зареєстрували петицію на єдиному сайті електронних петицій міської ради, аби в умовах карантину відбулося-таки урочисте вручення медалей та свідоцтв про базову загальну середню освіту їхнім дітям, піша хода центральними вулицями міста. Самі ж випускники теж хочуть відчути на душі не лише щем, а й святковість прощання зі школою. Міська влада пішла назустріч цим побажанням. І цієї п’ятниці в Тернополі відбудеться загальноміське свято «Випускник-2020».
У школах міста 31 липня своїм випускникам вручатимуть свідоцтва про базову загальну середню освіту. Відтак у місті перекриють проїжджу частину деяких вулиць і через середмістя до центрального стадіону рушить урочиста хода тих, хто закінчив цьогоріч загальноосвітній навчальний заклад. Саме на стадіоні відбудеться традиційне загальноміське свято випускників, на якому їх вітатимуть, вручатимуть свідоцтва, грамоти та нагороди.
Певна річ, що через карантин свято зазнає коректив. Усі його учасники повинні дотримуватися передусім маскового режиму, мати антисептичні засоби. Під час шикування пішої колони відстань між кожним класом школи становитиме не менше п’яти метрів, а між випускниками різних навчальних закладів – шість метрів. Між собою учні, безперечно, теж зберігатимуть соціальну дистанцію.