Автомобіль Tesla Roadster Ілона Маска, запущений у космос два роки тому, пролетів у 7 мільйонах кілометрів від Марса, повідомив відомий американський експерт з космонавтики Джонатан Макдауелл.

У лютому 2018 роки машину відправили в космос на першій ракеті-носії надважкого класу Falcon-Heavy. Мільйони людей з великим інтересом спостерігали в прямому ефірі за цим запуском. На панелі Tesla Roadster вишневого кольору, яку Маск відправив у космос, було написано: Don "t panic! («Без паніки!»). Разом з манекеном автомобіль залишився прикріпленим до другого ступеня ракети, яка рухається по геліоцентричної орбіті, навколо Сонця.

Американський винахідник і підприємець, який пообіцяв відправити на Марс мільйон чоловік за 10 тисяч польотів, а перших «марсіан» висадити вже в 2024 році, по суті, зробив до цього перший крок. Він відправив у космос потужний космічний носій. Адже максимальна вантажопідйомність цього апарату може становити майже 64 тонни.

МакДауелл на своїй сторінці в Twitter зазначив, що, за його розрахунками, автомобіль пролетів в 7,41 мільйона кілометрів від Марса о 9 годині 25 хвилин за київським часом у середу, 7 жовтня 2020 року. Це найменша відстань, на яку Tesla Roadster могла наблизитися до Червоної планети.

SpaceX розробляє транспортну систему, що складається з повністю багаторазових ракети-носія Super Heavy і корабля Starship. Система дозволить доставляти на Марс супутники, екіпажі та вантажі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»